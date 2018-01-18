Адвокат розпочав публікацію матеріалів у справі Чийгоза

Напередодні четвертої річниці Дня кримського опору (26 лютого) адвокат Микола Полозов розпочав цикл публікацій протоколу судових засідань у справі Ахтема Чийгоза.

Про це він написав у Facebook.

"Всі свідчення потерпілих, свідків, весь хід судового процесу зафіксовані і дозволяють зрозуміти, які саме події розгорталися в Сімферополі напередодні російської окупації Криму.Хештег цих публікацій #26февраля", - заявив Полозов.

Як відомо, 25 жовтня 2017 року засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.

У Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".

Як повідомлялось, 11 вересня 2017 року російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.