США осудили приговор Балуху

США осудили решение подконтрольного Кремлю суда в Крыму, который вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху по обвинению в хранении боеприпасов.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при организации Гарри Камиан, передает "Укринформ".

"Мы с беспокойством отмечаем осуждение оккупационной властью 16 января украинского активиста Владимира Балуха по ложным обвинениям в хранении вооружения, чтобы отомстить за то, что он вывешивал украинские патриотические символы", - заявил Камиан.

Он также заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ.

"Мы не воспринимаем и никогда не признаем российской оккупации и ее заявлений об аннексии Крыма. Крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул дипломат.

Как известно, во вторник подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

МИД Украины после приговора Балуху просит международных партнеров увеличить давление на Кремль.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонииобщего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.