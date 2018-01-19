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США засудили вирок Балуху

П'ятниця, 19 січня 2018, 00:27

США засудили рішення підконтрольного Кремлю суду в Криму, який виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху за звинуваченнями у зберіганні боєприпасів.

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при організації Гаррі Каміан, передає "Укрінформ".

"Ми із занепокоєнням відзначаємо засудження окупаційною владою 16 січня українського активіста Володимира Балуха за безпідставними звинуваченнями у зберіганні озброєння, щоб помститися за те, що він вивішував українські патріотичні символи", - наголосив Каміан.

Він також запевнив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми не сприймаємо й ніколи не визнаємо російської окупації та її заяв про анексію Криму. Кримські санкції проти Росії залишатимуться чинними, поки РФ не поверне повний контроль над півостровом Україні", - підкреслив дипломат.

Як відомо, у вівторок підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

МЗС України після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тискна Кремль.

Як повідомлялось, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язніСША
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