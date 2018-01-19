Прокуратура таки подала апелляцию по Мельнику

Прокуратура Киевской области подала апелляцию на оправдательный приговор для экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Апелляционный суд Киевской области открыл производство по апелляционной жалобе... на приговор Бородянского райсуда", – сообщил он, отметив, что производство было открыто 15 января.

Лысенко также добавил, что до 22 января суд предоставил сторонам срок на возражения к апелляционной жалобе.

"Уже после 22 января суд определит дату подготовительного заседания", – объяснил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

До этого, в комментарии УП Лысенко сообщил, что прокуратура и сторона потерпевшего все еще собирают материалы для жалобы и должны подать ее до конца января.

В июле 2013 года Мельник был задержан сотрудниками милиции в собственном кабинете при получении взятки. 7 августа на него надели специальный браслет, который позволяет отслеживать все перемещения арестованного. В ночь на 9 августа Мельник снял браслет и исчез в неизвестном направлении, а затем нашелся в США.

После победы Майдана экс-ректор вернуся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

5 декабря 2017 года Бородянский райсуд Киевской области признал его невиновным и оправдал.

Позже, 11 декабря, Луценко заявил, что прокуратура будет обжаловать решение суда.