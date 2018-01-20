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Балуху в СИЗО не оказывают медицинскую помощь – журналист

Суббота, 20 января 2018, 22:10

Украинскому активисту Владимиру Балуху в Симферопольском СИЗО не оказывается медицинская помощь.

Об этом заявил журналист Антон Наумлюк.

"Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонии-поселения, соответственно порядка в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не оказывается", - написал он в Facebook.

По словам журналиста, в том числе поэтому адвокат Ольга Динзе, которая посещала Балуха в пятницу и субботу, направила жалобу на решение суда по мере пресечения отдельно от жалобы на приговор, которая позже поступит и от защиты и от него самого.

"Мера пресечения домашний арест была для него наиболее оптимальным, если говорить об оказании медпомощи, вариантом содержания. Судья вынесла решение о том, что этапировать Балуха в колонию-поселение можно только под конвоем, мотивируя тем, что он якобы может попытаться избежать наказания. При этом, он, ожидая обвинительный приговор, не предпринимал попыток бежать из-под домашнего ареста, и никаких оснований утверждать это нет", - цитирует Наумлюк Динзе.

Журналист также сообщил, что по второму делу о "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", статья 321 УК РФ, Белуху в очередной раз перепредъявили обвинение. Пока оно не будет рассмотрено, Балуха никуда этапировать не будут.

"Более того, есть большая вероятность, что и первое дело о "приобретении и хранении взрывчатых веществ" вновь направят для очередного третьего пересмотра. Теперь уже, возможно, в Красноперекопск", - считает Наумлюк.

Как известно, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

МИД Украины после приговора Балуху просит международных партнеров увеличить давление на Кремль.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.

Украинская правда
Темы: Крымполитзаключенные
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