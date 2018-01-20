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Балуху в СІЗО не надають медичну допомогу - журналіст

Субота, 20 січня 2018, 22:10

Українському активісту Володимиру Балуху в Сімферопольському СІЗО не надається медична допомога.

Про це заявив журналіст Антон Наумлюк.

"Балух перебуває в Сімферопольському СІЗО, в камері для транзитних до колонії-поселення, відповідно порядку в камері ніякого. Стан здоров'я у нього залишається важким, але медичної допомоги ніякої не надається", - написав він у Facebook.

За словами журналіста, в тому числі тому адвокат Ольга Дінзе, яка відвідувала Балуха в п'ятницю і суботу, направила скаргу на рішення суду щодо запобіжного заходу окремо від скарги на вирок, яка пізніше надійде і від захисту і від нього самого.

"Запобіжний захід домашній арешт був для нього найбільш оптимальним, якщо говорити про надання медичної допомоги, варіантом утримання. Суддя винесла рішення про те, що етапувати Балуха до колонії-поселення можна тільки під конвоєм, мотивуючи тим, що він нібито може спробувати уникнути покарання. При цьому він, чекаючи обвинувального вироку, не робив спроб втекти з-під домашнього арешту, і ніяких підстав стверджувати це немає", - цитує Наумлюк Дінзе.

Журналіст також повідомив, що у другій справі про "дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства", стаття 321 КК РФ, Білуху в черговий раз перепред'явлено звинувачення. Поки воно не буде розглянуто, Балуха нікуди етапувати не будуть.

"Більш того, є велика ймовірність, що і першу справу про "придбання та зберіганні вибухових речовин" знову направлять для чергового третього перегляду. Тепер уже, можливо, в Красноперекопськ", - вважає Наумлюк.

Як відомо, 16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

МЗС України після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тискна Кремль.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.

Українська правда
Теми: Кримполітв'язні
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