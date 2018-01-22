Климкин рассказал, когда состоится встреча Волкера и Суркова

Встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшие дни.

Об этом на пресс-конференции 22 января заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе, и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены и со стороны США, и со стороны ЕС и со стороны всей Большой семерки", - сказал Климкин.

Он также добавил, что 22 января проведет встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, а 23 января встретится с представителями Франции и США в Париже, где также будет обсуждать вопрос Украины.

По данным "Коммерсанта", встреча Волкера и Суркова может состояться 26 января. До этого, по данным издания, Волкер может посетить Украину и в частности, съездить на линию разграничения на Донбассе.

Как известно, 21 августа 2017 года Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.

Вторая встреча прошла 7 октября в Сербии. Волкер и Сурков поговорили о перемирии на Донбассе.

Волкер считает, что в миротворческой миссии не должно быть представителей России.