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СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета

Суббота, 25 ноября 2017, 11:53
СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики Вагнера - поддержать Корнета

В оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины 25 ноября.

При этом в СБУ заявили, что в 2015 году Игорь Корнет и руководитель ППК "Вагнера" ​​Дмитрий Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидацией главарей и "зачисткой" вооруженных формирований "Бэтмена", "Косогора", "Фомы", разоружением отдельного казачьего батальона "Всевеликого войска Донского" и его главаря "Тимура".

Служба безопасности обнародовала аудиозаписи переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ.

На записях можно услышать детали планирования и уничтожения главарей боевиков и инициативность Корнета в ходе этих событий. 

"СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в Луганске", - отметили в Службе безопасности. 

Как известно, вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Игорем Корнетом - отстраненным ранее главой "МВД ЛНР" - Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ

Украинская правда 

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Темы: СБУЛНРРосcия
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