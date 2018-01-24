Суду пожаловались на сотрудничество ФБР и НАБУ

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Среда, 24 января 2018, 15:37

В Окружной административный суд Киева поступило два иска о сотрудничестве антикоррупционных органов Украины с Федеральным бюро расследований США.

Как сообщает пресс-служба суда в Facebook, в Окружной админсуд столицы поступил иск от общественной организации к Национальному антикоррупционному бюро Украины:

"Истец просит обязать НАБУ предоставить ему надлежащим образом заверенные копии Меморандумов о взаимопонимании, заключенным между Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки и Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой".

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Также в производстве суда находится иск народного депутата Борислава Розенблатта к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, а Генеральная прокуратура является третьим лицом.

Розенблат просит суд признать противоправными действия Сытника по "привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с законом Украины "О международных договорах".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что агенты НАБУ работают вне закона, во время работы используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

На это Сытник уверял, что сотрудничество с ФБР "полностью соответствует требованиям как национального законодательства Украины и США, так и международного законодательства".

А руководитель САП Назар Холодницкий объяснял, что сотрудники ФБР США находятся в НАБУ на ротационной основе, но не участвуют в проведении расследований.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАБУ США суд Антикоррупционная прокуратура
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