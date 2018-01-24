Суду пожаловались на сотрудничество ФБР и НАБУ

В Окружной административный суд Киева поступило два иска о сотрудничестве антикоррупционных органов Украины с Федеральным бюро расследований США.



Как сообщает пресс-служба суда в Facebook, в Окружной админсуд столицы поступил иск от общественной организации к Национальному антикоррупционному бюро Украины:



"Истец просит обязать НАБУ предоставить ему надлежащим образом заверенные копии Меморандумов о взаимопонимании, заключенным между Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки и Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой".



Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.



Также в производстве суда находится иск народного депутата Борислава Розенблатта к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, а Генеральная прокуратура является третьим лицом.



Розенблат просит суд признать противоправными действия Сытника по "привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с законом Украины "О международных договорах".



Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что агенты НАБУ работают вне закона, во время работы используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".



На это Сытник уверял, что сотрудничество с ФБР "полностью соответствует требованиям как национального законодательства Украины и США, так и международного законодательства".



А руководитель САП Назар Холодницкий объяснял, что сотрудники ФБР США находятся в НАБУ на ротационной основе, но не участвуют в проведении расследований.

