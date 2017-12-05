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Сытник: ФБР скоро ответит Луценко относительно законности НАБУ

Вторник, 5 декабря 2017, 14:56
Сытник: ФБР скоро ответит Луценко относительно законности НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в Федеральном бюро расследований США были неприятно поражены высказываниями Генпрокурора Юрия Луценко о незаконном сотрудничестве ведомств.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", находясь в США, на Глобальном форуме по возврату активов.

Он отметил, что ему, как и представителям ФБР США, было очень неприятно, когда Генпрокурор Юрий Луценко "бросил камень в их сторону", указав на незаконную работу агентов НАБУ и их сотрудничество с "иностранными агентами".

"Думаю, они отреагируют разъяснением о том, что произошло, какая форма нашего сотрудничества и что это сотрудничество полностью соответствует требованиям как национального законодательства Украины и США, так и международному законодательству", - рассказал директор НАБУ.

"Заявления генпрокурора свидетельствуют о том, что мы очень близко к концу (борьбы с коррупционной системой - ред.). Дойдем ли мы до него, это - вопрос политической воли и нашей воли личной", - добавил он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Вечером  в тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

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Темы: СШАНАБУСытникЛуценко
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