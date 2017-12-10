Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ

Воскресенье, 10 декабря 2017, 19:52
Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не принимают участия в проведении расследований.

Об этом вечером 10 декабря в эфире 1+1 заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", - сказал он.

При этом Холодницкий отметил, что не говорил бы о "совместной с ФБР спецоперации".

"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь состоит в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений .... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", - пояснил он. 

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. В тот же день в НАБУ прошли обыски.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США - так же, как и в "янтарной делу".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами". Луценко также утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

В свою очередь в ФБР заявили, что работают с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года, который позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Темы: НАБУХолодницкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: