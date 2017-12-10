Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не принимают участия в проведении расследований.

Об этом вечером 10 декабря в эфире 1+1 заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", - сказал он.

При этом Холодницкий отметил, что не говорил бы о "совместной с ФБР спецоперации".

"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь состоит в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений .... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", - пояснил он.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. В тот же день в НАБУ прошли обыски.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США - так же, как и в "янтарной делу".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами". Луценко также утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

В свою очередь в ФБР заявили, что работают с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года, который позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований.

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