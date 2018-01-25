Защита обжаловала меру пресечения в отношении Балуха

Сторона защиты обжаловала меру пресечения в отношении осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма еще не рассмотрел жалобу адвоката.

"Эта мера может быть и отменена, никаких оснований для избрания ему такой меры пресечения у суда не было. По второму делу (о "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") ему также может быть избрана мера пресечения. Соответственно, его никуда не отправят (Балух сейчас находится в СИЗО – ред.) ", – подчеркнула Динзе.

"Пока материалы дела закреплены за Раздольненским судом, затем будут направлены в Верховный суд, и по второму делу может быть избрана мера пресечения, но не обязательно содержание под стражей", – добавила она.

"По второму делу против Балуха материалы должны быть отправлены в прокуратуру на проверку и утверждение обвинительного заключения. Если выяснится, что весь состав Раздольненского суда уже рассматривал уголовные дела в отношении Балуха, соответственно, дело должно быть направлено в другой суд того же значения", – отметила адвокат.

Как известно, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.