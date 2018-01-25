Захист оскаржив запобіжний захід стосовно Балуха

Сторона захисту оскаржила запобіжний захід стосовно засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе, передає "Крим.Реалії".

За її словами, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму ще не розглянув скаргу адвоката.

"Цей запобіжний захід може бути і скасований, ніяких підстав для обрання йому такого запобіжного заходу у суду не було. У другій справі (про "дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства") йому також може бути обрано запобіжний захід. Відповідно, його нікуди не відправлять (Балух наразі перебуває в СІЗО – ред.)", – підкреслила Дінзе.

"Поки матеріали справи закріплені за Роздольненським судом, потім будуть спрямовані до Верховного суду, і по другій справі може бути обрано запобіжний захід, але не обов’язково утримання під вартою", – додала вона.

"У другій справі проти Балуха матеріали мають бути відправлені в прокуратуру на перевірку та затвердження обвинувального висновку. Якщо з’ясується, що весь склад Роздольненського суду вже розглядав кримінальні справи стосовно Балуха, відповідно, справа має бути направлена до іншого суду того самого значення", – зазначила адвокат.

Як відомо, 16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.



Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.



У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.



Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.



1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.