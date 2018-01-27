РосСМИ: Сурков назвал предложения США по миссии ООН на Донбассе "реализуемыми"

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что предложения по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе "выглядят вполне реализуемыми", главное в них - "достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

Как сообщает ТАСС, об этом Сурков заявил по итогам встречи со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Он отметил, что "американцы привезли гораздо более конструктивные предложения (по миссии ООН)".

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - заявил Сурков.

"Главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - добавил он.

Ранее российский "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщал, что во время встречи Суркова с Волкером в Дубае ключевым вопросом был закон о реинтеграции Донбасса, по которому они якобы не смогли согласовать единую позицию.

Как сообщает ТАСС, сам Сурков по этому поводу заявил, что законом о реинтеграции Украина "пытается легализовать противоправные действия на Донбассе".

"Российская делегация обратила внимание американской стороны на закон Украины о реинтеграции (Донбасса). На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение 3 лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан", - заявил Сурков.

Он добавил, что Киев "осуществляет незаконную экономическую блокаду, ограничивает свободу передвижения и т.д.".

"Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, (во время встречи) подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мероприятий. Американцы адекватно реагировали на высказанные беспокойства", - заявил Сурков.

Как известно, Россия предлагает свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер передал помощнику президента РФ Владиславу Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.

Законопроект о реинтеграции Донбасса Верховная Рада приняла 18 января. Документом определяется, что границы оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях определяются президентом по представлению Минобороны, подготовленному на основе предложений Генштаба ВСУ.

Закон также определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.