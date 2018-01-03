Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС

Среда, 3 января 2018, 17:14
Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС
nv.ua

Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

Такое решение объявила судья Татьяна Скочок 3 января после судебного заседания.

По ее словам, решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем, или лицом, требует дополнительной защиты.

Адвокат лидера "РНС" Руслан Чернолуцкий заявил, что у его подзащитного есть месяц для обжалования этого решения.

"Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно", - сказал защитник.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину запрос на экстрадиционную проверку Саакашвили и поэтому ГМС должен предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

Как известно, 27 декабря в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилисудМиграционная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
Все новости...
Реклама: