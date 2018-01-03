Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС

Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

Такое решение объявила судья Татьяна Скочок 3 января после судебного заседания.

По ее словам, решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем, или лицом, требует дополнительной защиты.

Адвокат лидера "РНС" Руслан Чернолуцкий заявил, что у его подзащитного есть месяц для обжалования этого решения.

"Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно", - сказал защитник.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину запрос на экстрадиционную проверку Саакашвили и поэтому ГМС должен предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

Как известно, 27 декабря в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Как известно, юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.