В НАПК говорят, что заявления о саботаже спецпроверок - голословные

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что жалобы министров на саботаж проверок потенциальных госслужащих являются голословными и пообещали в будущем обращаться в суд.

Об этом заявила пресс-служба НАПК в ответ на ошибочно опубликованную "новость" Украинской правды, которая на самом деле касалась событий годичной давности. УП приносит извинения за ошибку.

"Соответствующие заявления о саботаже и катастрофической ситуации, которые процитировали некоторыми СМИ с заседания правительства, являются голословными о работе агентства", - говорится в сообщении агентства.

"В дальнейшем Национальное агентство будет вынуждено обращаться в судебные органы относительно подобной клеветы для защиты собственной репутации", - добавили в НАПК.

Отмечается, что за январь 2018 года в агентство поступило 1008 запросов о проведении спецпроверки потенциальных служащих, на 748 из которых направлены ответы.

"Обращаем внимание, что только в период с 29 по 30 января в Национальное агентство поступили 246 запросов на проведение специальной проверки, еще 70 запросов от Высшей квалификационной комиссии судей Украины было получено сегодня, 31 января", - рассказали в НАПК.

Также там сообщили, что в течение декабря 2017 года в НАПК поступило и было обработано 1588 запросов о проведении спецпроверки, из них 1062 - от Высшей квалификационной комиссии судей.

В агентстве добавили, что всего за прошлый год провели 8398 проверок.