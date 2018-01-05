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Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы

Пятница, 5 января 2018, 09:12
Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы

В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 

Такое решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, сообщает Грузия Online.

"Судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Саакашвили судили по так называемому "делу Сандро Гиргвлиани" - делу о досрочном помиловании на посту президента Грузии четырех задержанных сотрудников полиции, осужденных за убийство сотрудника банка Гиргвилани.

Согласно следствию, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности  Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. А затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадиции Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявлял, что готовит ходатайство в Минюст, в котором наведет аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

8 декабря в Украине Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли сначала на 3 января, а потом на 11 января.

Темы: СаакашвилиГрузиясуд
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