Участие депутатов в молитвенном завтраке в США заблокировало работу Рады - журналист

Участие украинской делегации депутатов в молитвенном завтраке в США помешала Верховной Раде принять несколько важных законопроектов.

Об этом говорится в материале журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера.

Сообщается, что в Национальном молитвенном завтраке приняли участие около 50 депутатов.

Миллер пишет, что Верховная Рада должна была обсудить и проголосовать за законопроект об отмене закона, который требовал от активистов и общественных организаций обязательную подачу деклараций.

Журналист также подчеркивает, что организация Human Rights Watch требует немедленной отмены закона.

Как известно, общественные активисты - антикоррупционеры не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

27 марта 2017 года Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

Депутаты также должны были обсудить законопроект о создании антикоррупционного суда.

Как известно, 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

"Украинские парламентарии поехали в Вашингтон, чтобы произвести хорошее впечатление на своих избирателей, но может произойти обратное: дальнейшая задержка этих законопроектов вряд ли вызовет положительную реакцию Запада", - пишет Миллер.

Он также приводит слова депутатов, которые остались в Киеве.

В частности, Сергей Лещенко обвинил коллег в том, что "они поставили собственные интересы над гражданским долгом в критическое для страны время".

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко также публично обвинила украинских депутатов в том, что они пренебрегают своей законодательной работой.

Наибольшую делегацию на молитвенном завтраке имела партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко.

Пресс-служба партии сообщает, что в рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщины" провела ряд встреч с влиятельными американскими высокопоставленными должностными лицами.

В этом году на молитвенном завтраке было около 60 представителей российской религиозно-политической элиты.

Как известно, Национальный молитвенный завтрак прошел 8 февраля в Вашингтоне.

Это традиционное мероприятие, основанное президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно продолжается каждый первый четверг февраля в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.