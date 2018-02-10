Участь депутатів у молитовному сніданку в США заблокувала роботу Ради - журналіст

Участь української делегації депутатів у молитовному сніданку в США завадила Верховній Раді ухвалити кілька важливих законопроектів.

Про це йдеться у матеріалі журналіста "Радіо Свобода" Крістофера Міллера.

Повідомляється, що у Національному молитовному сніданку взяли участь до 50 депутатів.

Міллер пише, що Верховна Рада мала б обговорити і проголосувати за законопроект про скасування закону, який вимагав від активістів та громадських організацій обов'язкове подання декларацій.

Журналіст також підкреслює, що організація Human Rights Watch вимагає негайного скасування закону.

Як відомо, громадські активісти - антикорупціонери не погоджуються з ідеєю президента Петра Порошенка замінити обов'язкове подання ними декларацій на розширене звітування про доходи.

27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатів скасувати відповідну вимогу.

Депутати також мали б обговорити законопроект про створення Антикорупційного суду.

Як відомо, 22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

"Українські парламентарі поїхали до Вашингтона, аби справити хороше враження на своїх виборців, але може відбутися зворотне: подальша затримка цих законопроектів навряд чи викличе позитивну реакцію Заходу", - пише Міллер.

Він також наводить слова депутатів, які залишилися у Києві.

Зокрема, Сергій Лещенко звинуватив колег у тому, що "вони поставили власні інтереси над громадянським обов'язком у критичний для країни час".

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко також публічно звинуватила українських депутатів у тому, що вони нехтують своєю законодавчою роботою.

Найбільшу делегацію на молитовному сніданку мала партія "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко.

Прес-служба партії повідомляє, що під час візиту до США Тимошенко разом з делегацією від "Батьківщини" провела низку зустрічей з впливовими американськими високопосадовцями.

Цього року на молитовному сніданку було близько 60 представників російської релігійно-політичної еліти.

Як відомо, Національний молитовний сніданок пройшов 8 лютого у Вашингтоні.

Це традиційних захід, заснований президентом Ейзенхауером в 1953 році. Він триває кожного першого четверга лютого, зазвичай у готелі Washington Hilton.