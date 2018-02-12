Глава Аудитслужбы Гаврилова объяснила "вмешательство" Кабмина в ее дело

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Понедельник, 12 февраля 2018, 10:59

Глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, подозреваемая в незаконном обогащении, заявляет, что Кабмин не влиял на суд, а просто предоставил ее служебную характеристику.

Об этом она сказала перед заседанием суда по рассмотрению апелляции на решение об отказе отстранить Гаврилову от должности на время расследования.

"Когда в отношении меня начались судебные процессы, я соответственно обратилась с соответствующим письмом в секретариат Кабинета министров, который является органом управления Государственной аудиторской службы с просьбой предоставить мне служебную характеристику", - сказала председатель ГАС.

Она добавила, что никто не может быть лишен права предоставить в суд свою служебную характеристику.

"Кабинет министров предоставил мне сопроводительным письмом служебную характеристику, которая была предоставлена ​​в суд. То, что говорит сторона обвинения, что это давление с моей стороны, я считаю, наоборот, что это давление со стороны обвинения – сегодня прессовать Секретариат Кабмина за то, что они выполнили свои полномочия и предоставили служебную характеристику", - сказала Гаврилова.

Заседание Апелляционного суда по рассмотрению жалобы на решение суда, который отказался отстранить главу Аудислужбы от должности, 12 февраля не состоялось, потому что в суд не поступили все материалы дела.

Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 1 марта.

Как известно, ранее в САП заявили о вмешательстве Кабмина в дело по Гавриловой.

23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили председателю Государственной аудиторской службы Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Однако 25 января суд избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

30 января Соломенской суд отказал САП в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности главы Госаудитслужбы Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

САП решила обжаловать это решение.

Ирина Балачук, УП
Темы: Антикоррупционная прокуратура суд декларации
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