Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отказал САП в отстранении главы Аудитслужбы Гавриловой

Вторник, 30 января 2018, 09:07
Суд отказал САП в отстранении главы Аудитслужбы Гавриловой

Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что Гаврилова и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности.

Сообщается, что в ходе рассмотрения ходатайства, прокуроры САП утверждали, что благодаря высокой должности руководительница Аудитслужбы могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы.

По словам антикоррупционного прокурора Виталия Кравца, Гаврилова общалась с одним из нардепов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе.

Хотя его фамилию он не называл, пообещав подробнее об этом рассказать при рассмотрении дела по существу.

В свою очередь Кабинет Министров предоставил суду письмо-характеристику на Гаврилову с "хорошей стороны".

По мнению прокурора, подобное письмо могло быть своеобразным "указанием" для суда.

Сообщается, что ее адвокаты подобным решением довольны.

"Это решение, которым мы довольны. Я понимаю, что прокуратура будет подавать апелляцию, поэтому это не окончательное решение. Я думаю, что мы встретимся в апелляционном суде", - рассказал защитник Гавриловой Ярослав Белявский.

В САП подтвердили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратурасудКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: