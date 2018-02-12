Тимошенко просит Порошенко "остановить расправу" над Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возмутилась выдворением экс-президента Грузии Саакашвили за пределы Украины и призвала президента Петра Порошенко "остановить эту расправу".



Соответствующее заявление обнародовала 12 января ее пресс-служба.



"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", - обратилась она к Порошенко.



"Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михеилом Саакашвили", – заявила Тимошенко.



Она призвала главу государства "немедленно освободить Сакашвили и оставить в покое его семью".