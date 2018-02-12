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Тимошенко просит Порошенко "остановить расправу" над Саакашвили

Понедельник, 12 февраля 2018, 16:51

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возмутилась выдворением экс-президента Грузии Саакашвили за пределы Украины и призвала президента Петра Порошенко "остановить эту расправу".

Соответствующее заявление обнародовала 12 января ее пресс-служба.

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", - обратилась она к Порошенко.

"Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михеилом Саакашвили", – заявила Тимошенко.

Она призвала главу государства "немедленно освободить Сакашвили и оставить в покое его семью".

Как сообщалось, 12 февраля в Государственной пограничной службе заявили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

Ранее появилось сообщение, что около 15:00 Саакашвили был задержан в столичном ресторане.

Как известно, лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Саакашвили вернулся в Украину 10 сентября 2017 года, нарушив при этом процедуру пересечения границы. До этого в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

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8 декабря Саакашвили задержали по подозрению в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждала, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Юлия Тимошенко была среди тех политиков, которые высказывали готовность взять Саакашвили на поруки.

Украина отказала экс-президенту Грузии в предоставлении статуса беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным этот отказ.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиТимошенко
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