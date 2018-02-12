Тимошенко просит Порошенко "остановить расправу" над Саакашвили

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Понедельник, 12 февраля 2018, 17:51

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возмутилась выдворением экс-президента Грузии Саакашвили за пределы Украины и призвала президента Петра Порошенко "остановить эту расправу".

Соответствующее заявление обнародовала 12 января ее пресс-служба.

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", - обратилась она к Порошенко.

"Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михеилом Саакашвили", – заявила Тимошенко.

Она призвала главу государства "немедленно освободить Сакашвили и оставить в покое его семью".

Украинская правда
Темы: Саакашвили Тимошенко
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