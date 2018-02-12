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Задержанного Саакашвили могут депортировать в Европу - источник

Понедельник, 12 февраля 2018, 14:39

Экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Об этом "Украинской правде" сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, после задержания Саакашвили в Киеве, его, скорее всего, депортируют из Украины.

"Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", - сообщил источник.

По его словам, все процедуры по высылке не займут много времени, ведь уже есть решения судов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у Саакашвили будет несколько вариантов, если он не получит политического убежища в Украине.

"Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union)", – сказал он.

"Второй путь – добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польшу. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии", – добавил Луценко.

Генпрокурор отмечал, что не хотел бы отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму.

12 февраля стало известно, что экс-президента Грузии задержали в столичном ресторане.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии.

Роман Романюк, УП

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Темы: Саакашвили
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