Саакашвили выдворили перед допросом о расстрелах на Майдане

Михэила Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в ​​феврале 2014 года.



Об этом написала адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская в Facebook.



По ее данным, допрос назначен на 11-30, Саакашвили официально вызвали в качестве свидетеля.



Ожидалось, что он "прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов – из его показов должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита "беркутовцев", отметила адвокат.



Закревская после выдворения Саакашвили в Польшу написала: "Представляю себе текст запроса на международной правовой помощи с просьбой обеспечить допрос свежевытуренного свидетеля".