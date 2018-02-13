Саакашвили выдворили перед допросом о расстрелах на Майдане
Михэила Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в феврале 2014 года.
Об этом написала адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская в Facebook.
По ее данным, допрос назначен на 11-30, Саакашвили официально вызвали в качестве свидетеля.
Ожидалось, что он "прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов – из его показов должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита "беркутовцев", отметила адвокат.
Закревская после выдворения Саакашвили в Польшу написала: "Представляю себе текст запроса на международной правовой помощи с просьбой обеспечить допрос свежевытуренного свидетеля".