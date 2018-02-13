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Саакашвили выдворили перед допросом о расстрелах на Майдане

Вторник, 13 февраля 2018, 08:30
Саакашвили выдворили перед допросом о расстрелах на Майдане

Михэила Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в ​​феврале 2014 года.

Об этом написала адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская в Facebook.

По ее данным, допрос назначен на 11:30, Саакашвили официально вызвали в качестве свидетеля.

Ожидалось, что он "прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов – из его показов должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита "беркутовцев", отметила адвокат.

Закревская после выдворения Саакашвили в Польшу написала: "Представляю себе текст запроса на международной правовой помощи с просьбой обеспечить допрос свежевытуренного свидетеля".

Как известно, Саакашвили задержали в киевском ресторане 12 февраля, а затем отправили на чартерном самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Государственной миграционной службой Украины. 

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Саакашвили заявил, что вернется в Украину законным образом.

Президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.

Грузия требовала экстрадиции Саакашвили из Украины. В Грузии суд заочно приговорил его к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В Украине Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.

Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Саакашвили судится из-за лишения гражданства Украины. Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности соответствующего указа президента 16 февраля.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест по делу о связях с Курченко, но в ночь с 5 на 6 февраля срок действия решения суда первой инстанции якобы завершился.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева, но тогда политик остался на свободе.

Осенью 2017 года из Украины выдворили более десятка грузин. В октябре троих грузин из окружения Саакашвили тайно вывезли в Грузию через аэропорт "Жуляны" на самолете Нацгвардии. В ноябре выдворили еще 8 граждан Грузии.

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Алена Рощенко, УП
Темы: СаакашвилиМайдансуд
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