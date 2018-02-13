Турчинов и Пономарев дадут показания в суде о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 14-15 февраля допросит трех свидетелей.



Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал прокурор Руслан Кравченко.



По его словам, 14 февраля в суде допросят экс-депутата Государственной Думы РФ Илью Пономарева.



А 15 февраля допросят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.



Как известно, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Виктора Януковича на 14 февраля.



8 февраля защита экс-президента Виктора Януковича подал в Оболонский райсуд Киева вторую часть списка свидетелей, которых они хотят допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене. В этом перечне том числе иностранные дипломаты и жители Крыма - всего 103 человека.



Ранее адвокаты заявляли список из 35 человек, в котором фигурировал экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава Администрации президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие лица.