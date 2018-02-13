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Турчинов и Пономарев дадут показания в суде о госизмене Януковича

Вторник, 13 февраля 2018, 16:17

Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 14-15 февраля допросит трех свидетелей.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, 14 февраля в суде допросят экс-депутата Государственной Думы РФ Илью Пономарева.

А 15 февраля допросят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

Как известно, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Виктора Януковича на 14 февраля.

8 февраля защита экс-президента Виктора Януковича подал в Оболонский райсуд Киева вторую часть списка свидетелей, которых они хотят допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене. В этом перечне том числе иностранные дипломаты и жители Крыма - всего 103 человека.

Ранее адвокаты заявляли список из 35 человек, в котором фигурировал экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава Администрации президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие лица.

Темы: ТурчиновЯнукович
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