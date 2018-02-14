Путин дал указание аннексировать Крым в ночь на 23 февраля – Пономарев

Президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.

Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев.

Он отметил, что 22 февраля президент РФ Владимир Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи – у его вертолета была жесткая посадка, что он воспринял как покушение с участием иностранных спецслужб. В этот же день бежал Янукович. Поэтому Путин считал, что вокруг заговор.

"И в ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание – я разговаривал с одним из участников этого совещания, не могу называть фамилию человека, – где, кроме Путина, било 4 человека из высшего руководства РФ и где обсуждалось, что будем делать в связи с событиями в Украине", - рассказал Пономарев.

"Именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма", - добавил он.

Пономарев рассказал, что, по словам его собеседника, большинство на этом совещании были против прямой аннексии Крыма, говорили, что есть апробированный уже сценарий Южной Осетии.

"На этом совещании также звучало, что прямая аннексия будет неконституционным действием (согласно Конституции, РФ не имеет права принимать в свой состав части территорий других государств, а может только принимать независимые государства, если они сами этого хотят – ред.).

Но Путин сказал, что эти вопросы требуется решить, и это ваша работа, каким образом решить. И настоял на решении о непосредственной аннексии полуострова", - рассказал экс-депутат Госдумы РФ.

По его словам, 23 февраля процедура по аннексии была запущена.

"И дальше уже в конце февраля, по-моему, 27 февраля появились первые вооруженные люди из армии РФ, помимо контингента Черноморского флота на территории Крыма", - добавил Пономарев.

По его словам, поручение руководить аннексией было дано двум людям: министру обороны Сергею Шойгу, который должен был обеспечить военную часть операции, и Владиславу Суркову, который должен был отвечать за политическую часть вопроса.

"У Шойгу в Минобороны этим процессом непосредственно занимался (Олег) Белавинцев. У Суркова работала команда политтехнологов, которая с ним взаимодействовала еще во время его деятельности в администрации президента", - сказал Пономарев.

По его словам, в России всегда существовала точка зрения, что Крым – это русская земля, но администрация президента никаких схем действий на эту тему заранее не готовила.

"Но были многочисленные инициативные предложения. У нас есть такой институт СНГ, который возглавлял Константин Затулин, он неоднократно предлагал комплекс действий как по расчленению Украины, так и по возврату Крыма в состав РФ, как они это назвали", - рассказал Пономарев.

Также существовала группа, которая объединялась вокруг оппозиционной газеты "Завтра", – Сергей Глазьев, Александр Дугин, Игорь Гиркин (Стрелков), ряд предпринимателей, Константин Малафеев и другие, – которая "активно и многократно предлагала каким-то образом вернуть Крым".

"Со стороны Крыма были официальные органы власти АР Крым, там был (Владимир) Константинов, который приезжал на территорию РФ. (От него – ред.) всегда звучало, что это (Крым – ред.) российская земля и так случилось, что это временное явление. Мы больше это воспринимали как фигуры речи. Но весной 2014 года Константинов просто напрямую предлагал РФ вмешаться в ситуации в Крыму", - сказал Пономарев.

По его словам, в качестве основной фигуры, которая могла бы быть российским сторонником, назвалась фигура бывшего руководителя Компартии в Крыму Леонида Грача, но он не принял на себе ответственность за аннексию.

"По состоянию на конец февраля магистральной линией было опереться на власти АР Крым. Только тогда стало понятно, что эти люди ненадежные, не в состоянии действовать, что они только говорили, размахивали руками, а обеспечивать процесс аннексии не готовы.

Тогда было принято решение опереться на Сергея Аксенова. Главным фактором этого решения было то, что он был связан с местными криминальными группировками, что у них тем самим был силовой ресурс", - пояснил экс-депутат Госдумы.

Он добавил, что в качестве основной противостоящей силы назывались крымские татары, особенно после митинга 26 февраля, когда было "понятно, что добровольно депутаты совета Крыма собраться не готовы".

"Тогда Малафеев дал команду бывшему руководителю своей службы охраны Гиркину силовым образом собрать депутатов верховного совета Крыма, чтобы они приняли решение о назначении референдуме и запуске процедуры аннексии", - сказал Пономарев.

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Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Также сообщалось, что 21 февраля в суде должны допросить в качестве свидетеля президента Петра Порошенко.