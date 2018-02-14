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Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи

Середа, 14 лютого 2018, 16:42
Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні в Амстердамі, вперше за останній час, у мене з'явився документ, що засвідчує мою особу. Відразу по прибуттю у Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин", - написав Саакашвілі.

При цьому він додав, що як ніколи рішуче налаштований повернути  українське громадянство.

 

Раніше повідомлялося, що екс-президент Грузії і лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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