Хроника 15 февраля. Янукович бьет подчиненных, а в БПП недовольны Яценюком

Найцікавіше: 2007. ЗМІ: Янукович бив Лавриновича по нирках, а Толстоухова – по печінці 2008. Балога оголосив про вихід з "Нашої України" 2016. БПП ставить Кабміну Яценюка "незадовільно"

2001, четвер

– "Нам сьогодні протистояння, конфронтації, знаєте, по горло вистачає. Сподіваюся, що мої зусилля не пропадуть дарма, у тому числі і щодо долі Юлії Володимирівни", – заявив прем'єр Віктор Ющенко, повідомивши про свою "розмову з прокурором і низкою осіб" щодо ситуації навколо арешту екс-віце-прем'єра Юлії Тимошенко.

2002, п'ятниця

– Київський міський голова Олександр Омельченко заявив, що переконав президента Леоніда Кучму в доцільності своєї роботи на посаді голови КМДА під час передвиборчої кампанії.

2005, вівторок

– Президент України Віктор Ющенко своїм розпорядженням затвердив положення про Кабінет президента України. Очолив Кабінет перший помічник Ющенка Олександр Третьяков.

– Перший віце-прем'єр Анатолій Кінах не виключає участі Партії промисловців і підприємців у блоці з "Нашою Україною" в парламентських виборах 2006 року. Зокрема, Кінах зазначив, що з цього приводу проводяться переговори.

На виборах-2006 Анатолій Кінах обрався до Верховної Ради за №2 у списку блоку "Наша Україна". Але у 2007 році перебіг до Партії регіонів, у подальшому ще двічі обирався до ВР за списком ПР.

2006, середа

– "Пан Чечетов фактично прийшов з повинною і розказав, як Кучма тиснув на нього, аби він віддав дуже привабливі об’єкти української економіки своєму зятю та іншим наближеним до нього особам", – заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Тоніс".

2007, четвер

– Прем'єр Віктор Янукович вдається до тілесних покарань своїх підлеглих. Про це написала газета "Україна молода" з посиланням на джерела в секретаріаті Кабміну.

За словами джерела, спочатку "дісталося" міністру юстиції Олександру Лавриновичу, якого викликали "на килим" до Януковича, де він отримав удари в грудну клітину та область нирки.

"Щодо Анатолія Толстоухова, то однозначно причина в тому, що він пообіцяв публікацію (закону про Кабмін), але слова не дотримав. Нібито з Толстоуховим прем'єр узагалі не розмовляв, а одразу вдарив у печінку", – написала "Україна молода".

2008, п'ятниця

– "Оголошую про свій вихід із Народного Союзу "Наша Україна". Це рішення ретельно продумане й остаточне. Вважаю, що всі ефективні можливості, пов’язані з моїм перебуванням у лавах "Нашої України", повністю вичерпані", – заявив глава Секретаріату президента Віктора Ющенка Віктор Балога.

У червні 2008 року Балога вступив у партію "Єдиний Центр" та став одним з її лідерів. У травні 2009-го звільнився з посади з голови Секретаріату президента за власним бажанням.

2010, понеділок

– "Можна привітати Віктора Януковича з перемогою. Це вже оголошено офіційно. Давайте зателефонуємо й привітаємо його", – сказав прем'єр Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

2011, вівторок

– Екс-заступнику міністра юстиції Євгену Корнійчуку змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Напередодні тесть Корнійчука, глава Верховного Суду Василь Онопенко зустрівся з президентом Віктором Януковичем.

2012, четвер

– Обстеження екс-прем'єра Юлії Тимошенко німецькими фахівцями виявило в неї грижу хребта.

Про це повідомило джерело УП та додало, що такий діагноз лікарів вимагає проведення лікування Тимошенко за межами колонії, зокрема – оперативного втручання.

2013, п'ятниця

– Витягнути Олега Тягнибока в другий тур – це єдиний спосіб для Віктора Януковича легітимно залишитися на другий термін президентом.

Про це заявила відомий соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в інтерв'ю "ТСН".

2014, субота

– Хроніка Революції Гідності.

"Ми залишаємося в приміщенні Будинку профспілок, Українського дому, в Жовтневому палаці. Ми залишаємося на Майдані", – заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, коментуючи заяву прокурора Києва про звільнення затриманих активістів у випадку, якщо протестувальники звільнять "не просто всі приміщення, а й весь Майдан".

Між "Самообороною Майдану" і представниками руху "За чистий Київ" виникли сутички біля барикад поблизу ЦУМу.

Як повідомив комендант КМДА Руслан Андрійко, біля барикади зібралося близько 150 осіб, "які хто за сто грам, хто за 200 гривень намагаються нас провокувати, розбираючи барикаду, щось кричать".

– До ранку протестувальники звільнять приміщення КМДА та ще чотирьох ОДА по всій Україні і переобладнають барикади на вулиці Грушевського, забезпечуючи там проїзд транспорту.

Про це заявив кореспонденту УП нардеп від "Батьківщини" Арсен Аваков.

"У законі про амністію вказано, що треба звільнити всі вулиці, окрім тих, на яких відбувається мирний протест. Під розблокуванням малося на увазі відновлення транспортного руху", – зазначив Аваков.

2015, неділя

– Дев'ятеро українських військових загинули, ще 39 бійців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

"За останні два дні знищено понад 600 терористів, ще 200 отримали порання. Ворожі сили втратили 30 одиниць військової техніки", – також повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

– "Якщо ситуація буде покращуватися, санкції будуть зменшуватися. Якщо ж Росія або сепаратисти не будуть виконувати "Мінськ-2" – будуть нові санкції", – заявив глава МЗС Франції Лоран Фабіус в інтерв'ю кільком французьким журналістам, підсумовуючи мінські переговори.

2016, понеділок

– "Останньою краплею став черговий перерозподіл роботи ГПУ, Шокін забрав у мене всі функції й інструменти вести справи, над якими починала працювати наша команда, у тому числі щодо "діамантових" прокурорів", – заявив заступник генпрокурора Віталій Касько, оголосивши про свою відставку.

– "Прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська подала в російський "Верховний суд Криму" позов про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

– Фракція БПП вирішила визнати роботу Кабміну Арсенія Яценюка незадовільною. Про це УП повідомив депутат БПП Сергій Лещенко за результатами засідання фракції.

2017, середа

– Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з територій, тимчасово непідконтрольних уряду.

"Я вважаю, що блокада вугілля – це злочин. Принаймні, що стосується вугілля, про інше не берусь судити", – зазначив він.

– Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій ідеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Олег Поліщук, для УП