Боевики до сих пор не разрешили работникам Vodafone восстановить мобильную связь в Донецке

Боевики ОРДО сих пор не предоставили гарантий безопасности работникам мобильного оператора "Vodafone-Украина" для проведения ремонтных работ с целью восстановления мобильной связи в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - говорится в заявлении.

"Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями", - подчеркнули в МинВОТ.

"Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленевка, которые бы отремонтировали технические устройства на неподконтрольной Украины части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины", - отметили в ведомстве.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.