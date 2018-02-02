"Вышки Бойко": Луценко подрывает позицию Украины в судах - СМИ

Генпрокурор Юрий Луценко дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить иск Украины к РФ, когда говорит о намерении Украины продать две "вышки Бойко".

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой источник в украинской группе юристов, занимающихся сопровождением дела в рамках иска Украины против России относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву.

"Мы постоянно повторяем, что Россия заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и незаконно конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений", - сказал источник.

"При этом Луценко заявляет, что Украина собирается продавать "вышки Бойко". Где же логика? Подобными заявлениями генпрокурор подрывает позицию украинского государства в международных судах", - добавил он.

Как отметил изданию источник, продажа этих вышек будет иметь негативные последствия для требований в Арбитражном трибунале по иску Украины против России относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву.

При этом он добавил, что уже 19 февраля Украина должна подать свой меморандум в Арбитражный трибунал.

"Заявление Луценко не просто предоставляет аргументы российской стороне относительно отсутствия нарушений в ее действиях, но и дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить исковые требования Украины", — заявили в группе юристов.

Там добавили, что "вышки Бойко" фигурируют и в претензиях "Нафтогаза" к России в рамках иска, рассматриваемого Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в соответствии с украино-российским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Заявление Луценко больно бьет и по позиции "Нафтогаза", практически нивелируя его шансы на выигрыш", — сказал собеседник издания.

По его словам, заявления Луценко о том, что покупатель после совершения сделки может попытаться вернуть в собственность вышки или взыскать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти или России, противоречат логике и свидетельствуют о непонимании правовых последствий подобных действий.

При этом, издание сообщает, что в МИД Украины не были осведомлены о планах ГПУ относительно продажи "вышек Бойко".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина намерена продать две так называемые вышки Бойко - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году.

Также, по его словам, ГПУ на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

Как известно, В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову.

В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойко" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".