Суд обязал полицию расследовать увольнение Соломатиной с НАПК

Экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что Печерский суд обязал Нацполицию Киева начать расследование в отношении ее незаконного увольнения.

Об этом она написала в Facebook.

"Есть приятная новость. Печерский суд постановил: обязать уполномоченное лицо Печерского управления ГУНП в г. Киеве внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Соломатиной Анны об уголовном правонарушении от 07.12.2017 года, начать расследование против должностных лиц НАПК (о моем незаконное увольнение ст. 172) ", - сообщила Соломатина.

Она отметила, что кроме того, суд обязал полицию через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить ей выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Будем следить как быстро полиция будет расследовать данное дело и ждать приговор суда", - добавила экс-сотрудница НАПК.

По словам Соломатиной, она не останавливается и продолжает "сложный путь к победе".

Ранее Анна Соломатина заявляла, что правоохранители саботируют расследование ее материалов, разоблачающих коррупцию в НАПК.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций излоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

Соломатина написала заявление на увольнение. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

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В конце ноября адвокат Богдан Яворский попросил СБУ предоставить охрану Анне Соломатиной в связи с возможной угрозой ее жизни.