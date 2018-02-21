После вопроса о Мальдивах суд прекратил допрос Порошенко

Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева преждевременно прекратил допрос президента Петра Порошенко в деле о государственной измене Виктора Януковича после того, как защита поставила ему вопрос об отдыхе на Мальдивских островах.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил президента, почему во время его недавнего отпуска (который Порошенко провел на Мальдивах - ред.) никто в Киеве не принял решения о его самоустранении.

Таким образом защита провела параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году. Тогда после его бегства Верховная Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от исполнения обязанностей президента и назначила и.о. главы государства Александра Турчинова.

На этот вопрос отреагировал судья Владислав Девятко, который до этого много раз предупреждал адвокатов бывшего президента о необходимости задавать вопросы по существу.

"Петр Алексеевич, я прошу прощения, наверное, я был прав - умышленно защитники задают вопросы, не касающиеся этого уголовного производства, не желая вас допрашивать", - заявил он.

"Я вынужден прекратить ваш допрос", - добавил судья.

По регламенту свидетельские показания Порошенко должен был давать еще как минимум 20 минут, до 15:30.

Как сообщалось, на заседании 21 февраля суд по делу о госизмене Виктора Януковича позволил допросить президента Петра Порошенко путем видеосвязи.

На допросе президент в частности рассказал, что во время визита в Крым в феврале 2014 года лично видел регулярные российские войска и закрытый Верховный совет Крыма.

Он также пояснил, что не смог приехать в суд и дает показания по видео из Администрации президента, поскольку очень занят.

Кроме того, Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде.

Евгений Кизилов, УП