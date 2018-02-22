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Россия дорого заплатит за нарушение прав Украины в морях – МИД

Четверг, 22 февраля 2018, 12:57

Компенсация от России за нарушения прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе будет значительной, но сумму определит Международный арбитраж.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Албании Дитмиром Бушати в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина"

"Мы сознательно не называем сумму, поскольку Россия продолжает нарушать права Украины, соответственно Россия за это заплатит – сумму определит Арбитраж. Сумма будет очень значительной... это будут не миллионы, не десятки и не сотни миллионов", – сказал глава украинского МИД.

По его словам, сумма будет значительной, поскольку речь идет о нарушениях Россией прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

"Это охватывает все, буквально от того, что у нас захватили возможность добывать на нашем шельфе и использовать наш шельф, использовать живые ресурсы, до культурного наследия", – пояснил Климкин.

Как известно, 19 февраля Украина подала в Международный суд меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение Россией прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Президент Петр Порошенко поручил заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елене Зеркаль защищать интересы Украины в этом деле.

Темы: судРосcияЧерное мореКлимкин
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