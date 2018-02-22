Рассмотрение дела об отстранении Труханова перенесли

Соломенский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по отстранению от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в присвоении имущества, до 27 февраля.

Такое решение на заседании озвучил судья Дмитрий Кратко.

Рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова с должности мэра Одессы продолжится в 14:00 27 февраля.

Прокурор и детектив просили отстранить мэра, мотивируя тем, что Труханов совершил преступление именно с использованием властных полномочий, а сейчас может влиять на свидетелей, уничтожать или искажать документы, препятствовать следствию.

По словам прокурора САП Валентина Мусияки, отстранение необходимое, чтобы закончить расследования уголовного производства.

Прокурор САП также рассказал, что Труханов, находясь в Праге, просил оформить задним числом документы на его командировку на конкретную дату, когда ему уже было объявлено о подозрении.

Прокурор САП Валентин Мусияка Скриншот с трансляции "Радіо Свобода"

"Вопрос о командировке организовывался, начиная с 7 февраля помощником Труханова по имени Игорь. Это материалы негласных следственных действий, согласно которым этот человек по имени Игорь договаривается с другим лицом о возможности договориться с Министерством или должностными лицами Министерства другой страны о возможности командировки Труханова в Прагу.

Такой консенсус был найден, и Одесская мэрия получила соответствующее приглашение, однако датировано оно было еще октябрем 2017 года. Было выяснено, что такое приглашение на адрес электронной почты одного из руководителей Департамента поступило 13 февраля 2018 года, когда уже было сообщено о подозрении Труханову. А документы на командировку были оформлены 12 февраля", - сказал Мусияка.

Прокурор САП во время заседания также процитировал разговор Труханова с каким-то чиновником Одесской мэрии, где Труханов говорит, что хочет поехать на Чемпионат мира по каратэ, потому что им интересуется НАБУ.

"Идет разговор о том, что он хочет присутствовать на Чемпионате мира по каратэ и говорит: "Я бы очень хотел там быть. Ты же знаешь, мы приняли решение в органе самоуправления, и сейчас нас НАБУ там штормит", - прочитал прокурор.

Сам Труханов назвал все обвинения в отношении него происками оппонентов, "которые фальсифицируют дела и раскачивают ситуацию в Одессе".

Он также около 45 мин рассказывал, как привлекал средства в Одессу, трудоустраивал много людей, заботился об инвалидах и "усиленно работал над установлением внешних связей", в связи с чем ходил в отпуск и ездил в зарубежные командировки.

"Прошу не поддерживать обвинение и дать возможность городу развиваться. В свою очередь буду участвовать во всех следственных действиях", - сказал Труханов.

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После этого суд удалился на перерыв. После перерыва начал исследовать документы о командировках и отпусках Труханова, но в зале возникли проблемы с компьютером и микрофонами. Из-за этого объявили технический перерыв.

Здание суда во время рассмотрения ходатайства САП окружили несколько десятков полицейских и нацгвардейцев в полной амуниции.

Фото с Facebook Национального корпуса

Фото с Facebook Национального корпуса

Также к зданию суда пришли с пикетом представители "Правого сектора".

Фото с Facebook правого сектора

Присутствовали под судом и представители "Национального корпуса".

Фото с Facebook Национального корпуса

Несколько активистов держали баннер с надписью: "Одесса в плену бандитов и сепаратистов! Куда смотрит украинская власть?".

Фото с Facebook Национального корпуса

Как известно, 23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.



13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявления подозрения Труханову и троим чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.



14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.



Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.



16 февраля Труханов пришел на заседание Одесского горсовета.



По данным УП, в целом Труханов фигурирует в трех делах: 1) о подписании мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городских властей; 3) о присвоении средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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