У Климкина указали на невозможность участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе

МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом "Организации Договора о коллективной безопасности" – военно-политического блока во главе с РФ.

Об этом в эфире "5 канала" сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии", – подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД также отметила, что Украина и западные партнеры не собираются играть по правилам, которые пытается навязать Кремль.

"Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками "ЛНР" и "ДНР". Понятно, что "ЛНР" и "ДНР" не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам" , – заявила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

"Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", – добавила она.

Как сообщалось, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести миротворческий контингент в зону конфликта в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие. В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.