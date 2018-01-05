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Расследование дела против Мартыненко завершено

Пятница, 5 января 2018, 00:38
Расследование дела против Мартыненко завершено
Сергей Нужненко, Радио Свобода

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование производства против экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом его адвокат Петр Бойко сообщил "Українським новинам".

По его словам, 4 января объявили об окончании досудебного расследования.

Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления.

По словам адвоката, в деле – 200 томов.

Он заверил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.

Ранее САП и НАБУ сообщили экс-депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненко окончательное подозрение.

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

6 декабря Соломенский райсуд Киева исключил из обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Читайте также: "Ядерное обогащения Николая Мартыненко".

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Темы: МартыненкоНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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