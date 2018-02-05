Нацбанк может не получить главу до конца февраля

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Понедельник, 5 февраля 2018, 18:05

Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении нового председателя Национального банка Украины, скорее всего, уже на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что у претендента, скорее всего, несколько дней уйдет на то, чтобы встретиться со всеми депутатскими группами и фракциями. Сейчас формируется его график (встреч – ред.). Скорее всего, на следующей пленарной неделе (с 27 февраля по 2 марта – ред.) будет голосование в сессионном зале", - сказал он после заседания комитета в Киеве в понедельник.

Говоря об отчете главы НБУ Валерий Гонтаревой, заместитель председателя комитета сообщил, что она готова его представить.

"У меня была с ней разговор, она мне сказала, что отчет такой подготовила и готова его представить. Как только вопрос будет внесен в сессионный зал, она выступит с отчетом", - сказал Довбенко.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, Верховная Рада в феврале назначит нового руководителя Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард интересовалась назначением нового главы НБУ.

Ранее среди претендентов на должность главы НБУ называли Смолия и главу правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука. Однако более вероятным кандидатом называли именно Смолия.

В декабре Смелый заявил, что не будет продолжать исполнять обязанности главы НБУ, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

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Валерия Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.

Темы: НБУ деньги Гонтарева Верховная Рада
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