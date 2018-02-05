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В Черновцах хотят назвать аэропорт в честь Каденюка

Понедельник, 5 февраля 2018, 18:34

Международный аэропорт "Черновцы" хотят назвать в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Алексей Каспрук, передает "Молодой буковинец".

"Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По словам близких, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту "Черновцы", - рассказал мэр Черновцов.

По его словам, для этого требуется письменное согласие семьи, коллектива аэропорта и проведение общественных слушаний.

"Я думаю, эти ходатайства поддержат и такое решение со временем будет принято", - отметил Каспрук.

Как известно, Каденюк умер во время пробежки на 68-м году жизни.

Темы: Черновцыкосмосаэропорт
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