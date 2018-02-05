В Черновцах хотят назвать аэропорт в честь Каденюка
Международный аэропорт "Черновцы" хотят назвать в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка.
Об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Алексей Каспрук, передает "Молодой буковинец".
"Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По словам близких, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту "Черновцы", - рассказал мэр Черновцов.
По его словам, для этого требуется письменное согласие семьи, коллектива аэропорта и проведение общественных слушаний.
"Я думаю, эти ходатайства поддержат и такое решение со временем будет принято", - отметил Каспрук.
Как известно, Каденюк умер во время пробежки на 68-м году жизни.