Дело о госизмене Януковича: Допрос Наливайченко начался со спора

7 февраля допрос второго свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича начался с перепалки из-за присутствующих на заседании посторонних лиц.

Перед допросом экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, адвокат Януковича Виктор Сердюк попросил суд выяснить статус лиц, пришедших в Оболонский райсуд.

"Прокуроры заявляли о допросе 2 двух свидетелей на сегодня, мы видим, что еще 5 человек появились. Свидетели не могут находиться во время допроса другого свидетеля, поэтому надо выяснить как личности, так и их статус, когда они будут давать показания в этом деле", - сказал Сердюк.

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Прокурор уточнил, что люди, присутствующие в зале, не являются свидетелями ни обвинения, ни защиты, и в связи с открытостью судебного процесса могут находиться в зале суда.

"Эти свидетели или лица пришли вместе с Наливайченко. Есть настоятельная необходимость выяснить личности этих людей", - сказал Сердюк.

Судья сказал, что не будет возражать, но при условии, что адвокат сошлется на соответствующую норму права, которая позволит суду выяснять личность человека, который не нарушает порядок.

"В настоящее время присутствуют в зале около 50 человек. Ни один из них не нарушает порядок судебного заседания. Также я не вижу несовершеннолетних в зале судебного заседания. Или сошлитесь на норму права, или присядьте, и мы сможем перейти к допросу свидетеля обвинения", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Адвокат Януковича настаивал на установлении личностей присутствующих, аргументируя тем, что они могут влиять на свидетеля.

Судья снова просил сослаться на соответствующую норму права.

"Специальной нормы права не существует, но исходя из общего принципа объективности, доступности уголовного процесса, учитывая, что эти лица прибыли именно во время прихода свидетеля, мы просим .... Если есть необходимость сослаться на конкретные нормы, то дайте кодекс, защита это сделает", - сказал Сердюк.

Он сослался на статью о состязательности сторон, публичности и гласности процесса.

"О чем вы сейчас? О какой состязательности и публичности говорите? Состязательность нарушается, публичность нарушается?", - возмутился судья.

Сердюк признал, что не нарушается.

"Мы впервые видим за эти заседания, что свидетель прибывает с большой группой лиц. Если это группа поддержки, то свидетель имеет на это право. Но, может, это какие-то другие люди, которые могут влиять на свидетеля. Тем более, что из всех заявлений Наливайченко мы видели, что на Наливайченко осуществляется влияние ГПУ", - сказал Сердюк.

Прокурор такое ходатайство назвал "бессмысленной тратой времени".

Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Другой защитник Януковича завил, что все лица, не имеющие отношения к процессу, должны сидеть в конце зала и просил их пересадить на последние ряды.

"Во-первых, я впервые слышу о таком порядке, а во-вторых, не вы будете решать, кому и где сидеть в зале судебных заседаний", - сказал судья.

После этого начался допрос Наливайченко.

Как известно, утром 7 февраля суд допросил Андрея Цимбалюка, советника постоянного представительства Украины в ООН.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.