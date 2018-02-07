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ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество взрывов

Среда, 7 февраля 2018, 23:14

Миссия ОБСЕ констатирует, что с вечера 5 февраля по вечер 6 февраля количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях увеличилось.

Об этом говорится в отчете Миссии от 7 февраля.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 220 взрывов против 200 соответственно", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного случая нарушения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОБСЕ.

"Совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) над огневой позицией в н. п. Михайловка (подконтролен правительству, 82 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 30 очередей из стрелкового оружия в 700 м к северу от своей позиции, и, по оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который также осуществлял полет на расстоянии 700 м к северу от позиции команды СММ ", - говорится в отчете.

"Члены патруля Миссии приземлили БПЛА, который не был поврежден, и оставили этот район", - отметили в Миссии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОБСЕ
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