Представитель демократов США установила рекорд с речью о "мечтателях"

Лидер американских демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси более 8 часов рассказывала законодателям истории о мигрантах.

Ее речь стала рекордом по длительности в нижней палате Конгресса США, сообщают BBC и "Голос Америки".

Пелоси выступила в защиту "мечтателей" – детей нелегальных мигрантов, живущих в США.

Программу, которая защищала "мечтателей", прекратил президент Дональд Трамп.



"Каждый день мужественные патриотические мечты теряют свой статус, каждый день американская мечта ускользает дальше досягаемости", – сказала Пелоси законодателям.

House Minority Leader Nancy Pelosi spoke for more than 8 hours about the DACA program, setting the record for the longest speech on the House floor https://t.co/q4bb2comuI pic.twitter.com/DenkgYj4Zy — CNN (@CNN) February 8, 2018

"Как члены Конгресса мы несем моральную ответственность действовать сейчас, чтобы защитить "мечтателей", которые являются гордостью нашей нации, и являются американцами во всех отношениях", – заявила представитель демократов.

Она поделилась десятками личных историй иммигрантов, которым грозит депортация или потеря бизнеса.

#NancyPelosi just broke a 109 year-old record for the longest House floor speech after speaking about immigration non-stop (in heels!) for over 8 hours. The previous record was just over 5 hours.



Remember when people asked if she was "too old" for the job? #GoNancyGo 💃 pic.twitter.com/b7M6EfqjMv — Caroline O. (@RVAwonk) February 7, 2018

Демократы апплодировали Пелоси.

Nancy Pelosi received a standing ovation from Democrats after speaking for more than 8 hours about the DACA program, setting the record for the longest speech on the House floor https://t.co/pBN8NBwAtl pic.twitter.com/P5z4sYkZy2 — CNN (@CNN) February 7, 2018

В соцсетях многие отмечали, что Пелоси не только много говорила, стоя на каблуках, но и пила мало воды. Сторонники демократов и соратники Пелоси использовали хэштаг #GoNancyGo. А республиканцы использовали его для критики выступления.

Just seeing all of these #GoNancyGo messages. Truly very moving. But let's not lose focus of who really matters here. Thank you to our #Dreamers. And thank you to your parents for allowing us all the pleasure of having you be a part of our American family every day. #DREAMActNow — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) February 7, 2018

Пелоси заявляла, что она не поддержит соглашение о бюджете, пока спикер Палаты представителей Пол Райан не пообещает разработать законодательство для защиты молодых иммигрантов, незаконно ввезенных в США детьми, сообщает Reuters. .