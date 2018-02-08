Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель демократов США установила рекорд с речью о "мечтателях"

Четверг, 8 февраля 2018, 08:06

Лидер американских демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси более 8 часов рассказывала законодателям истории о мигрантах.

Ее речь стала рекордом по длительности в нижней палате Конгресса США, сообщают BBC и "Голос Америки".

Пелоси выступила в защиту "мечтателей" – детей нелегальных мигрантов, живущих в США.  

Программу, которая защищала "мечтателей", прекратил президент Дональд Трамп.

"Каждый день мужественные патриотические мечты теряют свой статус, каждый день американская мечта ускользает дальше досягаемости", – сказала Пелоси законодателям.

"Как члены Конгресса мы несем моральную ответственность действовать сейчас, чтобы защитить "мечтателей", которые являются гордостью нашей нации, и являются американцами во всех отношениях", – заявила представитель демократов.

Она поделилась десятками личных историй иммигрантов, которым грозит депортация или потеря бизнеса.

Демократы апплодировали Пелоси.

В соцсетях многие отмечали, что Пелоси не только много говорила, стоя на каблуках, но и пила мало воды. Сторонники демократов и соратники Пелоси использовали хэштаг #GoNancyGo. А республиканцы использовали его для критики выступления.

Пелоси заявляла, что она не поддержит соглашение о бюджете, пока спикер Палаты представителей Пол Райан не пообещает разработать законодательство для защиты молодых иммигрантов, незаконно ввезенных в США детьми, сообщает Reuters. .

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: