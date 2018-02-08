Представитель демократов США установила рекорд с речью о "мечтателях"

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Четверг, 8 февраля 2018, 09:06

Лидер американских демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси более 8 часов рассказывала законодателям истории о мигрантах.

Ее речь стала рекордом по длительности в нижней палате Конгресса США, сообщают BBC и "Голос Америки".

Пелоси выступила в защиту "мечтателей" – детей нелегальных мигрантов, живущих в США.  

Программу, которая защищала "мечтателей", прекратил президент Дональд Трамп.

"Каждый день мужественные патриотические мечты теряют свой статус, каждый день американская мечта ускользает дальше досягаемости", – сказала Пелоси законодателям.

"Как члены Конгресса мы несем моральную ответственность действовать сейчас, чтобы защитить "мечтателей", которые являются гордостью нашей нации, и являются американцами во всех отношениях", – заявила представитель демократов.

Она поделилась десятками личных историй иммигрантов, которым грозит депортация или потеря бизнеса.

В соцсетях многие отмечали, что Пелоси не только много говорила, стоя на каблуках, но и пила мало воды. Сторонники демократов и соратники Пелоси использовали хэштаг #GoNancyGo. А республиканцы использовали его для критики выступления.

Пелоси заявляла, что она не поддержит соглашение о бюджете, пока спикер Палаты представителей Пол Райан не пообещает разработать законодательство для защиты молодых иммигрантов, незаконно ввезенных в США детьми, сообщает Reuters. .

Темы: США миграция
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