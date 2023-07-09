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Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 05:22
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 500-й день российского вторжения в Украину заявил, что украинский народ вдохновляет мир, напоминая всем о важности соблюдения принципов Устава ООН.

Источник: заявление Блинкена, которое цитирует пресс-служба Государственного департамента США

Прямая речь: "Пятьсот дней назад, 24 февраля 2022 года, РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Пока Кремль пытается подчинить Украину, захватить ее землю, свергнуть ее демократически избранную власть, дух украинского народа остается несокрушимым, а Соединенные Штаты продолжают помогать Украине защитить себя и отстроить свое будущее.

Каждый день народ Украины демонстрирует свою стойкость и единство в защите от жестоких, неустанных нападений Москвы. Перед лицом огромных трудностей народ Украины вдохновляет мир, напоминая нам о важности соблюдения принципов Устава ООН".

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Детали: Блинкен отметил, что российские власти остаются единственным препятствием для установления справедливого и прочного мира в Украине.

По его словам, США продолжат накладывать серьезные расходы на российское правительство через санкции, экспортный контроль и другие меры, которые будут влиять на способность Кремля вести войну, и будут способствовать привлечению агрессора к ответственности за нарушение международного права.

"Мы будем поддерживать Украину – вместе с нашими союзниками и партнерами – столько, сколько потребуется, предоставляя помощь в сфере безопасности, экономическую и другую помощь Украине, чтобы она могла в дальнейшем защищать себя и занять как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда придет время", – добавил госсекретарь США.

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Напомним: По оценкам Института изучения войны, за 500 дней полномасштабного вторжения Россия не смогла достичь в Украине ни одной запланированной цели.

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Темы: СШАБлинкенУкраина
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