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Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 13:04

В Киеве обеспокоены сообщениями о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, опасаясь, что это может свидетельствовать об ослаблении поддержки Украины со стороны США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", представитель украинской власти сказал в комментарии NBC News.

Неназванный украинский чиновник заявил, что Киев "внимательно следит за публикациями и комментариями о тайной встрече", а также сообщениями о том, что "подобные кулуарные консультации между гражданами США и России происходили и в других частях мира".

"Учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-то образом жесткая позиция Вашингтона по приглашению Украины в НАТО с этими кулуарными консультациями", – говорится в заявлении.

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Источники "Европейской правды" подтверждают, что у украинской власти действительно существует такая обеспокоенность.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что группа бывших высокопоставленных американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".

По данным СМИ, участники переговоров проинформировали об их содержании администрацию президента США Джо Байдена. Но та позже заявила, что не санкционировала такие тайные встречи и не поддерживала их.

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О проблемах в понимании западными экспертами событий в Украине читайте в материале: За Кремль и за мир. Почему западные эксперты и ученые до сих пор часто поддерживают идеи РФ.

Темы: НАТОУкраинаСШАРосcия
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