Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк обратилась к украинцам в субботу по случаю 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметила дипломат, Россия за 500 дней неспровоцированного полномасштабного вторжения убила тысячи гражданских, в том числе более 500 детей, незаконно вывезла тысячи людей и привела к появлению миллионов вынужденных переселенцев.

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"В течение этих 500 дней мир также поражен храбростью и стойкостью украинского народа – вашим вдохновенным руководством, умелыми Вооруженными Силами и работниками службы по чрезвычайным ситуациям, неутомимыми волонтерами и обычными людьми, которые чрезвычайным образом делают свой вклад в дело", – подчеркнула она.

Бринк подчеркнула, что в течение полномасштабного вторжения США и союзники объединились для поддержки Украины и "не ослабят этих усилий", способствуя возвращению украинских территорий и привлечению к ответственности военных преступников.

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"Несмотря на постоянные усилия России, направленные на разрушение, мы будем с вами, чтобы помочь Украине восстановиться. И я знаю, как и вы, что Украина и свобода победит. Слава Украине!" – подытожила руководительница посольства США.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.