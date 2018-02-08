В "Гулливере" обыски, в частности, в "Вестях"

В офисах медиахолдинга "Вести", расположенных в ТРЦ Гулливер в Киеве, проходят обыски.

Об этом сообщила главный редактор в ООО "Вести Масс-Медиа" Оксана Омельченко.

"Ну, все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить", - написала Омельченко.

Она добавила, что вскоре на сайте запустят онлайн-трансляцию события.

" Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", - добавила Омельченко.

По ее словам, подозрения никому не вручили.

"Пока нет, прорываются. Говорят, понесли сварочный аппарат, забрызгивают камеры краской, а количество силовиков увеличивается", - подытожила Омельченко.

В СБУ "Украинской правде" сообщили, что они не причастны к обыскам в "Вестях".

"У нас никаких таких мероприятий запланировано не было. Только вчера отвечали на запрос "Вестей", что у нас нет производств против журналистов", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В Генпрокуратуре сообщили, что им пока об этом ничего неизвестно.

"Если у нас будет информация – мы обнародуем", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она добавила, что обыски в "Гулливере" могут быть связаны с делом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

В Нацполиции сообщили, что к обыскам может быть причастно Агентство по розыску и возвращению активов.

Фото Оксаны коваленко, УП

В то же время, как сообщает АРМА, 8 февраля в ТРЦ "Гулливер" Главная военная прокуратура ГПУ и Нацполиция проводят совместные мероприятия о передаче помещений на 3 этажах офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.

"8 февраля, благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "Gulliver ", по адресу: г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству", - говорится в сообщении АРМА.

Фото АРМА

Офисы "Вестей" расположены на 32-м этаже.

Отмечается, что сейчас АРМА фактически передало такие помещения управляющей компании.

"Сейчас единственным законным владельцем указанных помещений является управляющая компания на основании указанного договора управления имуществом. Все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права управляющей компании, так и данное решение следственного судьи, являются уголовно наказуемым деянием", - говорится в сообщении.

В АРМА добавили, что управляющая компания уполномочена передавать указанные помещения в платное пользование всем желающим.

"Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи управляющей компании, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях", - пояснили в Нацагенстве.

Сообщается, что следственно-оперативную группу вызвала управляющая компания в связи с распространением в некоторых СМИ информации о недобросовестных действиях ее представителей. Правоохранителей вызвали для выяснения этих обстоятельств в установленном законом порядке.

Также в АРМА добавили, что неоднократно пытались установить, какие компании находятся на указанных этажах офисного центра, но столкнулось с сопротивлением.

"Неизвестные лица, нарушая данное решение следственного судьи и требования закона, сегодня, как и в прошлые разы, препятствовали представителям Нацагентства и Главной военной прокуратуры в выполнении такого решения и передаче указанных помещений в управление Национальному агентству", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 декабря 2017 года сотрудники АРМА заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

В то же время, "Вести" настаивали на незаконности визита представителей Нацагентства.

14 июля Главная военная прокуратура вместе с Национальной полицией провели комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинге "Вести".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.

Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с АРМА.