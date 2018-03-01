НАПК внесло предписания Нищуку и гендиректору Концерна телерадиосвязи

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания Министру культуры Евгению Нищуку и гендиректору Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петру Семерею относительно их подчиненных.

Об этом сообщат пресс-служба НАПК.

Отмечается, что речь идет о главе Госагентства по вопросам кино Филиппе Ильенко и первом заместителе Семерея Александре Богданове.

Сообщается, что Нацагентство установило, что Ильенко не принял меры по урегулированию потенциального конфликта интересов, когда платил "поощрительные" премии двоюродной сестре.

"Также Филипп Ильенко как руководитель соответствующего органа после получения уведомления от работника Госкино о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, не принял мер по урегулированию конфликта интересов", - говорится в заявлении.

В НАПК отметили, что согласно антикоррупционному законодательству, руководитель обязан принимать соответствующие меры, если подчиненные сообщают ему о реальном или потенциальном конфликте интересов.

Также сообщается, что признаки реального конфликта интересов были обнаружены в деятельности первого заместителя руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Богданова, который выполняя обязанности гендиректора, работал вместе с женой.

"В связи с этим в октябре 2017 года в отношении Александра Богданова Национальное агентство составило протокол об административном правонарушении, а судебным решением он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 1727 КоАП, и наложено взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАПК добавляют, что конфликт интересов первого заместителя Концерна с женой до сих пор не решен.

Отмечается, что согласно предписаниям, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушений, связанных с коррупцией.

А также требует рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности главы Госкино и первого заместителя генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции вызвало для объяснений главу Госагентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, который выплачивал "поощрительные" премии двоюродной сестре. Ильенко должен появиться в антикоррупционном ведомстве 25 января в 11:00.

В НАПК заявили, что Ильенко "совершал подобные действия, находясь в условиях реального конфликта интересов, что является нарушением требований соответствующего закона".

Позже глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что будет судиться с Нацагентством.

По его словам, против Госкино и него лично "почти 10 месяцев ведет грязную диффамационную кампанию телеканал "1+1" и добавил, что Счетная палата Украины проводила проверку госучреждения и "не выявила никаких нарушений в выплате зарплат и премий, не выявила коррупции, так же, как и НАБУ".