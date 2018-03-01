НАЗК внесло приписи Нищуку та гендиректору Концерну телерадіозв’язку

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи Міністру культури Євгену Нищуку та гендиректору Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Петру Семерею щодо їхніх підлеглих.

Про це повідомлє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що мова йде про голову Держагентства з питань кіно Пилипа Іллєнка та першого заступника Семерея Олександра Богданова.

Повідомляється, що Нацагентство встановило, що Іллєнко не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів, коли платив "заохочувальні" премії двоюрідній сестрі.

"Також Пилип Іллєнко як керівник відповідного органу після отримання повідомлення від працівника Держкіно про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, не вжив заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів", - сказано у заяві.

У НАЗК зазначили, що відповідно до антикорупційного законодавства, керівник зобов'язаний вживати відповідні заходи, якщо підлеглі повідомляють йому про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

Також повідомляється, що ознаки реального конфлікту інтересів були виявлені у діяльності першого заступника керівника Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Олександра Богданова, який виконуючи обов’язків гендиректора, працював разом з дружиною.

"У зв’язку з цим у жовтні 2017 року стосовно Олександра Богданова Національне агентство склало протокол про адміністративне правопорушення, а судовим рішенням його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 1727 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того у НАЗК додають, що конфлікт інтересів першого заступника Концерну з дружиною досі не вирішений.

Зазначається, що згідно з приписами, Нацагентство вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

А також вимагає розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності Голови Держкіно та першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції викликало для пояснень голову Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка, який виплачував "заохочувальні" премії двоюрідній сестрі. Іллєнко має з'явитися до антикорупційного відомства 25 січня об 11 годині.

У НАЗК заявили, що Іллєнко "вчиняв подібні дії, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів, що є порушенням вимог відповідного закону".

Пізніше голова Держкіно Пилип Іллєнко, заявив, що позиватиметься до Нацагентства.

За його словами, проти Держкіно та нього особисто "майже 10 місяців веде брудну дифамаційну кампанію телеканал 1+1" і додав, що Рахункова палата України проводила перевірку держустанови і "не виявила жодних порушень у виплаті зарплат та премій, не виявила корупції, так само як і НАБУ".