Князев хочет изменений в УПК. Иначе через 2 недели правоохранительную систему парализует

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Нацполиции.



По словам Князева, в октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы и в другие законодательные акты.

Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Глава Нацполиции отметил, что при подготовке законопроекта было сделано много технических ошибок и если их не исправить и не внести изменения до 15 марта, когда он должен вступить в силу, то это парализует работу правоохранительной системы.

Так, Князев рассказал, что согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно относительно областных главков полиции .

Он пояснил, что в частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

Князев добавил, что в этом случае сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области.

"Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС", - пояснил он.

Князев добавил, что это приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

Также глава Нацполиции заявил, что согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) УПК Украины, следователь лишен права назначения экспертиз.

По его данным, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 91800 природных смертей, по фактам которых начато уголовные производства и предназначались экспертизы следователями.

В частности, в Киеве и Киевской области следователи назначили проведение 11500 экспертиз для установления причин смерти в таких производствах.

Он добавил, что новая редакция указанной статьи в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Кроме того Князев заявил, что беспокоит и вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку.

По его словам, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК Украины, закончился, а какому-либо лицу так и не было сообщено о подозрении.

Он добавил, что сегодня в производстве следственных подразделений Национальной полиции находится более миллиона уголовных производств. Из них сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев.

Князев заверил, что ранее внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

"При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствам, начатых до вступления в силу Закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700 - 800 тысяч уголовных производств", - сказал он и добавил, что это противоречит доктрине уголовного права, предусматривающией сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Глава Нацполиции отметил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Отмечается, что члены комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов поддержали предложения Князева.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Читайте также: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоке", Аваков атакует Порошенко