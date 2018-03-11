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Трамп: переговоры с КНДР могут привести к "величайшей сделке для мира"

Воскресенье, 11 марта 2018, 05:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированные переговоры с Северной Кореей могут закончиться провалом или привести к "величайшей сделке", которая позволит снизить напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна.

Об этом пишет BBC.

"Я могу быстро уйти или мы можем сесть и заключить величайшую сделку для мира", - сказал Трамп, выступая на митинге в субботу.

По словам Трампа, он верит в то, что Северная Корея хочет мира и не будет запускать баллистические ракеты, пока идут переговоры.

"Я думаю, мы показали огромную силу. Я думаю, это тоже важно", - добавил он.

На этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

Встретиться Трамп и Ким могут до конца мая, хотя госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже предупредил, что подготовка переговоров может занять неопределенное время. В Белом доме также заявили, что встреча не состоится, если Пхеньян не предпримет "конкретных действий".

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

До сих пор ни один из действующих президентов США ни разу не принимал участия в переговорах ни с кем из лидеров Северной Кореи, так что предстоящая встреча будет означать колоссальный тектонический сдвиг в мире дипломатии.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 5 марта отправил команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

По результатам переговоров Южная Корея сообщила, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.

После этого Трамп заявил о "возможном прогрессе" в переговорах с КНДР.

Темы: КНДРСШАядерное оружиеТрамп
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