Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля

Если экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", то даже при благоприятном развитии событий они не смогут полностью поправиться.

Об этом заявил один из основных разработчиков этого отравляющего вещества химик Вил Мирзаянов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "The Telegraph".

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, – ред.) практически невозможно излечить. Эти люди – мужчина и его дочь – ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил Мирзаянов, который с 1990-х живет в США.

Он предполагает, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"В летнее время всего двух граммов ("Новичка", – ред.) будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Мирзаянов отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, поэтому его не могла использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов.

В свою очередь президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков", тем более с помощью нервно-паралитических газов.

"Наши спецслужбы такие варианты уничтожения людей не применяют", - сказал Гончаров.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

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